Із 1 лютого в ТНЕУ навчатимуть АТОвців англійської та комп’ютерних технологій

На виконання соціальних програм підтримки учасників Антитерористичної операції та за сприяння Управління соціальної політики Тернопільської міської ради, Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації, Управління соціального захисту населення Збаразької районної державної адміністрації Тернопільським національним економічним університетом з 1 лютого 2019 року організовуються інтенсивні курси з вивчення англійської мови та комп’ютерних інформаційних технологій (англійською мовою) для мешканців-учасників АТО м. Тернополя, Тернопільського й Збаразького районів.

Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі Навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій.

Після завершення навчання учасники Проекту отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації, а також сертифікат про рівень володіння англійською мовою згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Усіх бажаючих просимо надіслати до 11 березня 2019 року на електронну адресу Центру (centrinozmov@tneu.edu.ua) такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– е-mail;

– мобільний телефон.

За додатковою інформацією просимо звертатися за адресою: Майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус, каб. 3107); тел.: 0352-47-50-50*13-148.

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