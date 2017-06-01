«У випадку продовження дестабілізації ситуації у місті, єдиним виходом бачимо проведення перевиборів» – «БПП «Солідарність»

Упродовж останнього тижня Україна здобуває перемогу за перемогою на міжнародній арені. Зокрема у вівторок, Сенат Нідерландів ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС. Вчора у Стокгольмському міжнародному суді НАК “Нафтогаз України” переміг “Газпром” – кабальні умови “бери або плати” повністю скасовані, країна врятована від боргового ярма у 35 млрд доларів. Зрозуміло, що російському агресору нічого не залишається, як продовжувати дестабілізовувати ситуацію всередині України, що ми бачимо на прикладі подій, які мали місце в Конотопі та Львові, а також в рідному Тернополі.

На 2 червня заплановане проведення сесії Тернопільської міської ради, де передбачено розгляд важливих для тернополян питань, зокрема надання учасникам АТО земельних ділянок, внесення змін до бюджету міста для забезпечення фінансування ремонтів в школах та садочках.

Також майже 10 млн. грн. передбачено для міських тепломереж, щоб не було перебоїв з постачання теплої води в літні місяці. Крім цього, на вирішення своїх земельних питань очікує більше сотні тернополян, які звернулись до Центру надання адмінпослуг ще в квітні.

Чергова сесія надзвичайно важлива, тому закликаємо усіх депутатів з усіх фракцій взяти участь в її роботі. Також вимагаємо у ВО «Свободи” припинити практику звезення невідомих осіб із сусідніх областей для блокування Тернопільської міської ради. Ми вимагаємо зупинити спроби зробити зручні для російських пропагандистських каналів картинки.

У випадку продовження дестабілізації ситуації у місті, єдиним виходом бачимо проведення перевиборів Тернопільської міської ради та міського голови. Для нас не прийнятні спроби врегулювання внутрішньопартійного конфлікту однієї з політичних партій за рахунок інтересів тернополян. Переконані, що такий радикальний захід допоможе охолодити гарячі голови та дозволить продовжити розвиток та розбудову нашого рідного Тернополя.