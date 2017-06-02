Віктор Винник з гурту МЕРІ презентує у Тернополі євророман «90-60-90»

7 червня у тернопільській книгарні “Є” співак і відтепер “легітимний” письменник Віктор Винник презентує свою першу книгу — роман “90-60-90”.

Вихід цього роману Винник анонсував у Тернополі ще в 2013 році. “Маю графоманський гріх – написав євророман під назвою “90-60-90″, — зазначив 25 січня 2013-го у Тернопільському центрі комунікацій. — Він не має жодного відношення до фешну. Але я дуже інфантильна людина в багатьох питаннях, і займатися цими всіма справами продажними – не вмію, і мене кістки болять від цього. Але це треба дотиснути, і я надіюсь – він вийде через пів року. Він вже готовий. Це не про моделей і не про їзду – це про період з 91-го по 99-ий рік. Я б дуже хотів, шоб ця книженція уже вийшла, бо скоро ми вже так далеко від 90-их відкотимся, що вони перестануть бути цікавими”.

Минуло значно більше, ніж пів року. Але подейкують, що краще пізно, ніж ніколи.

“Погляд” прийде на презентацію “90-60-90”. А ви?