Тернопільський підприємець за неякісний ремонт телефону сплатив майже 10 000 гривень компенсації

До Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернувся чоловік з проблемою порушення його прав як споживача. Його телефон протримали у сервісному центрі 7 місяців, при тому, що зобов’язувались надати послугу протягом 14 днів.

В липні 2016 року клієнт передав свій мобільний телефон (до слова, вартістю орієнтовно 5000 гривень) для проведення ремонту до сервісного центру. Приватний підприємець, який здійснює свою діяльність у вказаному сервісному центрі, взяв на себе зобов’язання провести ремонтні роботи мобільного телефону у 14-денний термін з дня прийняття пристрою. З невідомих для заявника причин, підприємець не виконав взяті на себе зобов’язання. У зв’язку із цим, заявник звернувся до сервісу із відповідною заявою-претензією, проте це результату не дало. Лише після чергових звернень сервіс виконав взяті на себе зобов’язання по проведенні ремонту мобільного телефону і повернув його заявнику – проте лише в січні 2017 року.

Чоловік обурився фактом неналежного виконання зобов’язань та вирішив покарати недобросовісного підприємця. Для надання заявнику правової допомоги Тернопільським МЦ з надання БВПД призначено адвоката Галину Саламандру.

Представник підготувала і подала до суду відповідну заяву. Під час розгляду цивільної справи судом, адвокату вдалося довести факт порушення приватним підприємцем вимог ч.5 ст.10 Закону України «Про захист прав споживачів» та прострочення виконання ремонтних робіт мобільного телефону на 175 днів.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позовні вимоги задоволено повністю і присуджено приватному підприємцю сплатити в користь заявника 9450 гривень у вигляді пені за прострочення виконання ремонтних робіт.