Тернопільський “Сірий” Сергій Притула йде до Верховної ради

— Я хочу, щоб мої діти жили і працювали в цій країні. І я хочу докласти до цього якійсь зусилля, щоб потім совість не гризла, — пояснює своє рішення Сергій Притула. Цю заяву шоумен зробив у мережі Фейсбук.

“Якби мені подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз і поготів, я б, мабуть, цього не робив. Виходити з власної зони комфорту – це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. І маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що я можу на це наважитись”, – пояснив він.

Водночас Притула повідомив, що попросив лідера партії Святослава Вакарчука поставити його на 30-е місце в списку, хоча той пропонував включити його до першої десятки.