Юні хіміки змагались у Тернополі

У Тернопільській Українській гімназії імені І.Франка проведено фінальний етап ХХV Всеукраїнського турніру юних хіміків.

У турнірі брали участь 18 учнівських команд із Вінницької, Волинської, Житомирської, Львівської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької областей.

Оргкомітетом були створені належні умови, що сприяли проходженню турніру на високому науковому та організаційному рівні. Перебіг боїв висвітлювався в місцевих та національних засобах масової інформації та на створеному сайті «Всеукраїнський турнір юних хіміків».

Членами журі було проведено науково-методичні заходи для підвищення вмотивованості учасників: наукова лекція старшого наукового співробітника Інституту фізичної хімії НАН Україні Ляпунова О. Ю. «Історія турніру юних хіміків». Члени жури провели для учасників турніру показовий бій, який допоміг учням впізнати свої помилки, які зустрічались під час їхніх попередніх боїв та дав змогу проаналізувати та виправити свої недоліки у наступних іграх. На турнір юних хіміків у м. Тернопіль завітав Сауль Перес Арано, студент університету м. Гвадалахара (Мексика). Метою його візиту було вивчення досвіду з питань підготовки команди для участі у турнірі юних хіміків в Україні. Для учасників турніру він провів лекцію на тему «Хімічна наука в освітніх та наукових закладах Мексики». Йому дуже сподобалась форма проведення турніру, зміст задач та атмосфера спілкування між учнями та членами журі.

На основі результатів учасників фінального етапу ХХV Всеукраїнського турніру юних хіміків оргкомітет і журі визнали переможцями та нагородили дипломом першого ступеня команду Харківської гімназії №47.

Керівникам команд та переможцям фінального етапу вручені призи від спонсора турніру – видавництва «Підручники і посібники»