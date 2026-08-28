Жителі Тернопільщини за пів року сплатили понад 2 мільярди гривень за комунальні послуги

Упродовж першого півріччя 2026 року населення Тернопільської області сплатило за житлово-комунальні послуги 2 млрд 86,4 млн гривень.

Це становить 102,5% від нарахованих за цей період сум з урахуванням погашення заборгованості попередніх періодів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року обсяг сплачених коштів зріс на 2,4%, або на 48,9 млн гривень.

Водночас станом на кінець червня жителі області продовжували мати значні борги за окремі комунальні послуги.

Найбільшу заборгованість населення накопичило за постачання та розподіл природного газу — 124,9 млн гривень.

Ще 59,9 млн гривень жителі області заборгували за централізоване водопостачання та водовідведення.

Заборгованість за управління багатоквартирними будинками на кінець червня становила 52,8 млн гривень.

За управління побутовими відходами населення заборгувало 32,7 млн гривень.

Таким чином, загальна заборгованість за чотирма зазначеними видами послуг становила 270,3 млн гривень.

Водночас загальний рівень оплати комунальних послуг у першому півріччі перевищив 100%, що свідчить про погашення не лише поточних нарахувань, а й частини боргів попередніх періодів.