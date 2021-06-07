Тернопільський суд зобов’язав батька утримувати повнолітнього сина, який продовжує навчання

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу представника відповідача Сергія Ю. на рішення Тернопільського міськрайонного суду від 30 грудня 2020 року. Цим рішенням Сергія Ю. зобов’язано щомісяця сплачувати по 2 тис. 200 грн аліментів повнолітньому синові Олександру Ю. на час його навчання, але не довше, ніж до досягнення сином 23 років.

Не погодившись із судовим рішенням, захисник Сергія Ю. подав апеляційну скаргу та просив відмовити синові в позові. Зазначив, що відповідно до ст. 199 Сімейного кодексу України, умовою надання допомоги повнолітнім дітям є можливість батьків її надавати. На думку відповідача, місцевий суд не дотримався цієї правової норми та не дав оцінку довідці, виданої йому Організацією зайнятості робочої сили Міністерства праці Республіки Греція, відповідно до якої він 2 роки, з 2017 року до 2019 року перебував на обліку як безробітний. Відповідно, не отримував і доходів. Тим більше, що чоловікам у Греції взагалі непросто працевлаштуватись, а через пандемію коронавірусної інфекції безробіття посилилось.

Крім того, Сергій Ю. зазначив, що змушений періодично приїжджати в Україну та особисто доглядати і забезпечувати догляд у свою відсутність хворої матері. Також місцевий суд залишив поза увагою, що від другого шлюбу він утримує малолітню дочку О. та одночасно щомісяця сплачує по 3 тис. 500 грн аліментів на утримання неповнолітньої дочки від другого шлюбу.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного суду колегія суддів, заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали цивільної справи в межах поданої апеляційної скарги, прийшла до висновку, що місцевий суд виніс законне та обгрунтоване рішення і підстав для його скасування немає.

Так, відповідно до п. 20 постанови №3 від 15 травня 2006 року “Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів” пленуму Верховного Суду України, батьки зобов’язані утримувати повнолітніх дочку, сина за сукупності юридичних фактів:

– досягнення дочкою, сином віку, який перевищує 18 років, але є меншим 23 років;

– продовжують навчання;

– у зв`язку з цим потребують матеріальної допомоги;

– наявність у батьків можливості надавати таку допомогу.

20-річний Олександр Ю. довів наявність цих фактів у сукупності. А саме, що він вчиться на 3-му курсі денної форми навчання в одному із коледжів м. Тернополя. Термін навчання — 3 роки, загальна вартість освітньої послуги – 45 тис. грн. З урахуванням цих обставин, колегія суддів погодилась із висновком місцевого суду, який частково задовольнив позов Олександра Ю. до батька та зобов’язав щомісячно стягувати на користь сина по 2 тис. 200 грн аліментів до досягнення юнаком 23-х річного віку.

Колегія суддів не прийняла до уваги доводи представника відповідача Сергія Ю., що він утримує хвору маму, оскільки на підтвердження цього ним не надано жодного доказу.

Щодо довідки служби зайнятості Республіки Греція про перебування Сергія Ю. на обліку як безробітного, внаслідок чого він не отримав жодних доходів, колегія суддів вказала, що довідка охоплює період 2017 – 2019 роки, а оскаржуване рішення винесено у грудні 2020 року.

З урахуваннням наведеного, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу представника відповідача — Сергія Ю. залишила без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін, – повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.