На Тернопільщині шукають директорів. Список вакансій

ОГОЛОШЕННЯ про конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

Тернопільська обласна рада оголошує конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області:

– директора Тернопільської обласної філармонії:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільської обласної бібліотеки для дітей:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільської обласної бібліотеки для молоді:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільського обласного художнього музею:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільського обласного краєзнавчого музею:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільського обласного методичного центру народної творчості:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора Борщівського обласного комунального краєзнавчого музею:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора обласного комунального етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у с.Велеснів Монастириського району:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора обласного комунального музею Богдана Лепкого в м. Бережани:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора обласного комунального меморіального музею-садиби Леся Курбаса в с.Старий Скалат Підволочиського району:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік;

– директора обласного комунального літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в м.Кременці:

умови праці керівника, відомості про матеріально-технічну базу, фінансова звітність за 2020-й рік.

Дата початку приймання документів від кандидатів — 21 травня 2021 року.

Строки проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів культури, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, складають два місяці з дня оприлюднення оголошення.

Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Не може бути призначена на посаду керівника комунального закладу культури особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме центрального органу виконавчої влади, органу влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (далі — орган управління).

Особи, які бажають брати участь в конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення про конкурс подають такі документи:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (ЗРАЗОК заяви кандидата про участь у конкурсі — Скачати файл, згода на обробку персональних даних — Скачати файл);

– автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копію документа, що посвідчує особу;

– копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми.

Перелік документів є вичерпним. Особи можуть надавати інші документи, які, на їхню думку, підтверджують їх професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилаються на поштову (вул. М. Грушевського, 8, каб. 647, м.Тернопіль, 46021) та електронну (ovm@reg-adm.gov.te.ua) адреси Тернопільської обласної ради у встановлений строк. Довідки за телефоном 258607.

Дата початку формування конкурсних комісій – 21 травня 2021 року.

Конкурсна комісія складається з дев’яти осіб:

– три кандидатури від членів трудового колективу;

– три кандидатури від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування;

– три кандидатури від органу управління.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудових колективів обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління. Кандидатури до складу конкурсної комісії від громадських організацій визначатимуться шляхом жеребкування, проведеним органом управління.

Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

– незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

– члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

– члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

– є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Заявки до складу конкурсної комісії приймаються не пізніше 20 днів з дня оприлюднення оголошення за адресою: м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, каб. 647, телефон 258607.

Умови проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу культури та призначення керівника:

Конкурсний добір проводиться публічно.

Орган управління забезпечує відео- та аудіо- фіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.

За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.

На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.

Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 21 1 Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії.

Закону України «Про культуру», за рішенням конкурсної комісії. Орган управління зобов’язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті умови праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.

У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.

У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс.