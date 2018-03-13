У Збаражі збирають підписи, щоб присвоїти звання “Почесний громадянин міста” Сергію Притулі

На сервісі електронних петицій до Збаразької міської ради триває збір підписів петиції щодо присвоєння звання “Почесний громадянин міста Збаража” телезірці, уродженцю Збаража Сергію Притулі.

Такого піару нашому славному місту Збаражу як зробив і продовжує робити Сергій Притула, не робив більше ніхто і ніколи! — пише автор петиції Суль Богдан Миколайович. — Давайте надамо йому звання “Почесний громадянин міста Збаража”.

Для підтримання петиції необхідно 150 голосів впродовж 30 днів. Станом на 13 березня петицію підписали 70 осіб. До кінця збору підписів залишилось 26 днів.