Тернополян просять долучитися до збору продуктів для приготування швидких супів військовим
Тернопіль❗️Збір продуктів для приготування швидких супів військовим:
📌лише квашені огірки, не мариновані (на розсольник);
📌квашена капуста;
📌консервована або суха квасоля;
📌сушена зелень.
🎯Приносити продукти потрібно в магазин туристичного спорядження «Горгани», що в Тернополі.
Коли привозимо захисникам із харчів сублімовану їжу, супи швидкого приготування, то вони дуже дякують. Адже в них завжди є потреба на передовій.
0977524605 Майя