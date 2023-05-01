Тернополян просять долучитися до збору продуктів для приготування швидких супів військовим

Тернопіль❗️Збір продуктів для приготування швидких супів військовим:

📌лише квашені огірки, не мариновані (на розсольник);

📌квашена капуста;

📌консервована або суха квасоля;

📌сушена зелень.

🎯Приносити продукти потрібно в магазин туристичного спорядження «Горгани», що в Тернополі.

Коли привозимо захисникам із харчів сублімовану їжу, супи швидкого приготування, то вони дуже дякують. Адже в них завжди є потреба на передовій.

0977524605 Майя

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