02:43 | 2.05.2023
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Новини Тернополя 

Тернополян просять долучитися до збору продуктів для приготування швидких супів військовим

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Тернопіль❗️Збір продуктів для приготування швидких супів військовим:
📌лише квашені огірки, не мариновані (на розсольник);
📌квашена капуста;
📌консервована або суха квасоля;
📌сушена зелень.
🎯Приносити продукти потрібно в магазин туристичного спорядження «Горгани», що в Тернополі.
Коли привозимо захисникам із харчів сублімовану їжу, супи швидкого приготування, то вони дуже дякують. Адже в них завжди є потреба на передовій.
0977524605 Майя

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