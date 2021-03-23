Тернополян закликають підтримати важливу петицію

Закликаємо тернополян підтримати електронну петицію до влади Тернополя щодо повного переходу міста на індивідуальне опалення.

Команда «Сили Людей» Тернополя солідарна з автором петиції Камінським Володимиром Васильовичем, який зазначає:

«Централізоване опалення, всім відомий факт, не є енергоефективним.

Люди не задоволені – борги зростають, що не сприяє вирішенню проблеми конкретних абонентів і міста загалом.

Значно еконімніше надати всім охочим можливість самостійного переходу на індивідуальне опалення.»