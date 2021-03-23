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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернополян закликають підтримати важливу петицію

tata 0 Views Прокоментуй!
Закликаємо тернополян підтримати електронну петицію до влади Тернополя щодо повного переходу міста на індивідуальне опалення.
 
 
Команда «Сили Людей» Тернополя солідарна з автором петиції Камінським Володимиром Васильовичем, який зазначає:
«Централізоване опалення, всім відомий факт, не є енергоефективним.
 
Люди не задоволені – борги зростають, що не сприяє вирішенню проблеми конкретних абонентів і міста загалом.
Значно еконімніше надати всім охочим можливість самостійного переходу на індивідуальне опалення.»
 
Сила Людей Тернополя

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