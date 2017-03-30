Тернополян закликають повідомляти про факти корупції

Боротьба з корупцією потребує системного підходу. Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» закликає громадян повідомляти про факти корупції на телефон «гарячої лінії».

«Одним з напрямків боротьби з корупцією є спеціальна «гаряча лінія». Телефоном та електронною поштою можна повідомити про конкретні випадки корупційних дій. Наші працівники фіксують усі звернення та повідомлятимуть правоохоронним органам; також консультують громадян, як діяти, куди звертатися щодо конкретних випадків», – повідомляють в обласному осередку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». – «Якщо у вас вимагають хабар або ви стали свідком здійснення корупційних дій, телефонуйте за номером гарячої лінії (097) 622 64 69, або пишіть на електронну пошту solidarnist.te@ukr.net».

У зверненні подані також номера правоохоронних органів:

Гаряча лінія Національної поліції у Тернопільській області (0352) 52 15 33

Гаряча лінія Служби безпеки України у Тернопільській області (0352) 52 90 00

Гаряча лінія Національного агентства з питань запобігання корупції (044) 200 06 91