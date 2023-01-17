Тернополян закликають приносити тканину для плетіння маскувальних сіток

Триває 328-й день повномасштабної війни в Україні. Тернопіль продовжує бути надійним тилом та забезпечувати наших захисників усім необхідним. Зокрема, у закладах освіти міста та у Центрі дозвілля і молодіжних ініціатив ім.О.Довженка продовжується плетіння маскувальних сіток.

Наразі виникла потреба у тканинах для виготовлення маскувальних сіток. Серед кольорів, які зараз найбільш потрібні – це білий, сірий, зелений, темно-зелений, хакі, піксель та інші камуфляжні кольори.

Тканину можна приносити у Центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім. Олександра Довженка (на просп. Злуки, 45) щодня з 08:00 до 21:00 год., а вже звідти вона буде розподілена і на заклади освіти міста, де також плетуться маскувальні сітки.