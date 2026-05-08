18:42 | 8.05.2026
У Тернополі знайшли сім вибухонебезпечних предметів

8 травня на вулиці Промисловій у Тернополі піротехніки ДСНС вилучили сім вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, які виявили напередодні.

Серед небезпечних знахідок:

  • 6 артилерійських снарядів калібру 76 мм;
  • 1 авіаційна бомба калібру 152 мм.

Боєприпаси знищать у спеціально визначеному безпечному місці.

У ДСНС нагадують, що навіть старі снаряди та бомби залишаються смертельно небезпечними й можуть здетонувати від дотику або переміщення. У разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

