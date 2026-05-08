На Тернопільщині «чорні археологи» та кар’єр руйнують одне з найбільших трипільських поселень

Працівники Борщівського обласного краєзнавчого музею завершили цикл весняних обстежень археологічних пам’яток Тернопільщини. Під час досліджень науковці не лише оглянули відомі об’єкти культурної спадщини, а й виявили чотири нові археологічні пам’ятки.

Обстеження проводили працівники музею Михайло Сохацький та Назарій Данильчук. Особливу увагу вони приділили стану збереження трипільських поселень.

⚠️ «Чорні археологи» руйнують пам’ятки

У музеї повідомили, що на двох трипільських поселеннях у нижній течії річки Збруч зафіксовано значні руйнування наземних жител, спричинені діяльністю так званих «чорних археологів».

За словами дослідників, незаконні пошуки артефактів проводять навіть на засіяних полях озимини, пошкоджуючи не лише культурну спадщину, а й посіви.

Також науковці обстежили одне з найбільших трипільських поселень на правому березі річки Серет, яке, за їхніми словами, інтенсивно руйнується через діяльність кар’єру.

🏺 Нові знахідки та поповнення колекції

На нововиявлені пам’ятки вже підготували облікову документацію. Археологічні знахідки, зібрані під час весняних розвідок, поповнили фонди Борщівського обласного краєзнавчого музею.

У музеї наголошують, що такі дослідження допомагають оновлювати археологічний реєстр регіону, уточнювати межі відомих пам’яток та фіксувати нові об’єкти культурної спадщини Тернопільщини.