У небі з’явилася ще одна зірка. Ангелом додому повертається Володимир Маслак з Тернопільщини

У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю. Повідомляє тернопільська міська рада.

Наш земляк Маслак Володимир Олександрович визнаний загиблим 12 березня 2025 року під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Він віддав своє життя, захищаючи Україну, її незалежність та мирне майбутнє.



Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким і побратимам Володимира.

Вічна та світла пам’ять Герою!