Вважався безвісти зниклим, – Ангелом додому повертається Володимир Галунка з Тернопільщини

На жаль, стало відомо про загибель нашого земляка, солдата Галунки Володимира Богдановича, якого близько двох років вважали зниклим безвісти, повідомляє козівський селищний голова Сергій Добалюк.

Життя військового обірвалося 17 травня 2024 року під час виконання службових обовʼязків поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Йому було 38 років.

Щиро співчуваємо всім рідним та близьким.

🕯️Вічна памʼять та шана Герою!