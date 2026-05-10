У Ванкувері росіянин напав на організаторку українського пікету біля церкви (відео)

У канадському Ванкувері 9 травня під час мирного пікету біля російської церкви стався напад на організаторку акції. Про це «Погляду» повідомив Олександр Воробець.

Біля храму того вечора росіяни збиралися на святкування так званого «Дня перемоги». На місці їх зустріли українські активісти з плакатами та фотографіями російських військових, причетних до злочинів в Україні. Акція проходила мирно та без провокацій, за порядком стежила поліція.

Згодом біля церкви почало збиратися дедалі більше людей із радянською символікою, георгіївськими стрічками та прапорами СРСР. За словами учасників пікету, частина присутніх росіян поводилася агресивно та вигукувала образи на адресу українців.

«Ми собі стоїмо з плакатами, як і завжди. Людина підійшла і дала дівчинці по обличчю. Мені здається, що тут все ясно», — розповіла одна з учасниць акції.

Під час суперечки один із чоловіків ударив організаторку протесту по обличчю. На її захист став хлопець дівчини — канадець-американець, який раніше воював за Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади та лише пів року тому повернувся з фронту.

Поліція втрутилася майже миттєво. Нападника затримали та доставили до відділку. Водночас чоловіка, який заступився за організаторку пікету, після з’ясування обставин відпустили.