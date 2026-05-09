Під Тернополем згоріли два Porsche Cayenne

8 травня о 15:52 у селищі Велика Березовиця Тернопільського району виникла пожежа двох легкових автомобілів Porsche Cayenne.

За інформацією рятувальників, площа займання становила близько 50 квадратних метрів. До ліквідації пожежі залучали бійців 26-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Унаслідок пожежі вогонь знищив два автомобілі та пошкодив покрівлю піднавісу. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення полум’я та врятувати виробничу будівлю.

Причини виникнення пожежі встановлюють фахівці.

