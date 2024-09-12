Тернополянка Олександра Черевата стала чемпіонкою Азії з боксу

З 30 серпня по 08 вересня 2024 року в Об’єднаних Арабських Еміратах тривав Чемпіонат Азії з боксу серед юніорів, школярів та школярок ASBC, у якому взяли участь представники з 26 країн світу.

В складі збірної команди України виступала стипендіатка Тернопільської міської ради Олександра Черевата, яка змагалася у ваговій категорії до 40 кілограмів.

У півфіналі Олександра, підопічна тренера Володимира Шнуровського, здобула перемогу над суперницею з Казахстану з рахунком 5:0. У фінальному поєдинку вона зустрілася з спортсменкою з Індії та здолала її з рахунком 4:1, виборовши звання чемпіонки Азії.

Зазначимо, що Олександра Черевата, в активі якої є неодноразове звання чемпіонки України та віце-чемпіонки кубку Європи, є вихованкою відділення боксу Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби та тренується під керівництвом тренера Володимира Шнуровського.