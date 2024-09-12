Комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго» надає послуги централізованого теплопостачання споживачам.

10 вересня 2024 року постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства рекомендувала призначити виконувачем обов’язків на посаді директора «Тернопільтеплокомуненерго» Бочкарьова Миколу Миколайовича, відповідно до поданої ним заяви, увільнивши від виконання обов’язків на посаді директора «Тернопільтеплокомуненерго» Коваля Володимира Мироновича.

Відтак, першим заступником голови Тернопільської облради Володимиром Болєщуком було підписано розпорядження про призначення виконувачем обов’язків на посаді директора «Тернопільтеплокомуненрго» Бочкарьова Миколу Миколайовича, відповідно до поданої ним заяви.

Сьогодні, 12 вересня, Володимир Болєщук представив колективу комунального підприємства нового виконуючого обов’язки директора установи – Миколу Бочкарьова. Перший заступник голови облради наголосив, що наразі пріоритетне завдання для керівництва та колективу «Тернопільтеплокомуненерго» – підготовка до опалювального сезону 2024-2025 р.