Тернополянки тепер самостійно зможуть обирати гроші або “Пакунок малюка”

У цьому році Тернопільщина отримала 1266 “Пакунків малюка”, які розподілені між усіма пологовими відділеннями області.

На сьогодні 361 бебі-бокс вже видали батькам. Для цього вони мали впродовж 30 днів після народження дитини звернутися із відповідною заявою до органів соціального захисту чи підрозділів охорони здоров’я.

Отримати грошову компенсацію висловили бажання 975 батьків, 243 заяви знаходяться у роботі.

Зауважимо, з 1 липня 2021 року батьки новонародженого малюка зможуть вибирати між «Пакунком малюка» та грошовою компенсацією. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів України.

Дітям, які народилися з 24 жовтня 2020 року до 1 липня 2021 включно, впродовж 30 днів з моменту народження мають надавати «пакет малюка». У разі його неотримання з обставин, які не залежали від батьків, вони отримають грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Вартість такого «пакунку» зараз складає 5000 гривень.

Відколи з’явилася ця послуга, батьки поділилися на два «табори». Хтось був дуже задоволеним вмістом коробки, а інші навпаки нарікали на якість і доцільність тих предметів, які входять до пакунку.

Для того, аби всім було зручно, вирішили запровадити таку систему: батьки, які хочуть забрати гроші замість бокса, отримують кошти на картку, але можуть їх витратити тільки на дитячі товари, які продаються в певних магазинах чи сайтах.

З 1 липня 2021 року батьки, які хочуть отримати гроші, зможуть зробити це за допомогою послуги «єМалятко».

Вартість «пакету малюка» зростатиме протягом 2021 року, залежно від прожиткового мінімуму дітей до 6 років:

з 1 січня 2021 — 5 763 грн;

з 1 липня 2021 — 6 039 грн;

з 1 грудня 2021 — 6 300 грн.

Згідно з новим законом, отримувати «пакет малюка» можуть:

усиновителі;

патронатні вихователі;

прийомні батьки;

батьки-вихователі;

опікуни новонародженого.

ЩО ВХОДИТЬ ДО ПАКУНКУ?