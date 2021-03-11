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У Бучачі двоє людей отруїлися чадним газом

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чадний газ

6 березня двоє жителів м.Бучач отруїлися чадним газом під час користування газовим котлом з відводом продуктів згорання у комин. Про це повідомляє Адміністрація Бучацького УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз».  Причиною отруєння є відсутність тяги у газовому котлі та димовому каналі спричиненою роботою примусової вентиліційної шафи встановленої над газовою плитою, що категорично заборонено.

Для забезпечення вашого здоров я і життя необхідно виконувати ряд вимог безпечного використання газу в побуті.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

Перед користуванням газовими приладами:

– за допомогою кватирок, фрамуг провітріть приміщення, в якому розташовані газові прилади;

– перевірте чи перекриті крани на опуску газопроводу до газового приладу , а також на газовому приладі

– перевірити наявність тяги у димовому і вентиляційному каналі та в газовому приладі.

Під час користування:

– провітріть приміщення;

– відкрийте кран опуску газопроводу ;

– піднесіть запалений сірник до конфорки плити, пальника приладу та відкрийте кран перед ними;

– ознакою правильної роботи газового приладу є полум’я голубого кольору з рожевим закінченням.

.

Після закінчення користування приладом:

– перекрийте кран подачі газу на опуску газопроводу до газового приладу;

– після припинення горіння газу перекрийте кран на газовому приладу

УВАГА!

При виявленні запаху газу біля будинку або всередині приміщення, пошкодженні газопроводу ,а також у випадку отруєння чадним газом, викликайте аварійну службу газового господарства

за телефоном 104.

Категорично заборонено:
– користуватися несправними газовими приладами та при наявності витоку газу;
– експлуатувати газові прилади при закритій квартирці та відсутності тяги у димовому і вентиляційному каналах;
– самостійно проводити ремонт по реконструкції димових та вентиляційних каналів;
– самостійно проводити ремонт , монтаж і демонтаж газових приладів та газопроводів;
– проводити земельні та будівельні роботи в охоронній зоні газопроводу ( 15 м. від осі газопроводу) без дозволу газового господарства.
Споживач відповідає за наявність та збереження пломб на газовому лічильнику.
Уразі пошкодження , відсутності пломб або втручання в роботу газового лічильника споживачу проводиться нарахування за спожитий газ по потужності газових приладів.

 

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