У Бучачі двоє людей отруїлися чадним газом
6 березня двоє жителів м.Бучач отруїлися чадним газом під час користування газовим котлом з відводом продуктів згорання у комин. Про це повідомляє Адміністрація Бучацького УЕГГ ПрАТ «Тернопільгаз». Причиною отруєння є відсутність тяги у газовому котлі та димовому каналі спричиненою роботою примусової вентиліційної шафи встановленої над газовою плитою, що категорично заборонено.
Для забезпечення вашого здоров я і життя необхідно виконувати ряд вимог безпечного використання газу в побуті.
ПАМ’ЯТАЙТЕ!
Перед користуванням газовими приладами:
– за допомогою кватирок, фрамуг провітріть приміщення, в якому розташовані газові прилади;
– перевірте чи перекриті крани на опуску газопроводу до газового приладу , а також на газовому приладі
– перевірити наявність тяги у димовому і вентиляційному каналі та в газовому приладі.
Під час користування:
– провітріть приміщення;
– відкрийте кран опуску газопроводу ;
– піднесіть запалений сірник до конфорки плити, пальника приладу та відкрийте кран перед ними;
– ознакою правильної роботи газового приладу є полум’я голубого кольору з рожевим закінченням.
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Після закінчення користування приладом:
– перекрийте кран подачі газу на опуску газопроводу до газового приладу;
– після припинення горіння газу перекрийте кран на газовому приладу
УВАГА!
При виявленні запаху газу біля будинку або всередині приміщення, пошкодженні газопроводу ,а також у випадку отруєння чадним газом, викликайте аварійну службу газового господарства
за телефоном 104.