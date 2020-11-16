Тернополяни мають можливість оплатити комунальні послуги без комісії

Відносно недавно на ринку послуг з’явилася можливість сплатити комунальні послуги без додаткових комісій, а саме мова піде про Monobank, або, як називають його по-іншому – «Банк без відділень». У мобільному додатку Monobank передбачена можливість суттєво заощадити, сплачуючи за усі комунальні послуги без комісії. Як розповідає директор ПП «Укрспецінформ» Михайло Шидлівський Monobank долучився до «єдиної квитанції» у Тернопільській області.

– Чимало тернополян продовжує вистоювати довгі черги у відділеннях банків чи «Укрпошти», сплачуючи при цьому комісію за оплачені комунальні послуги. Monobank пропонує можливість оплати зовсім без комісії! При цьому не важливо чи це Ваші власні кошти чи кредитні. Для цього варто дотриматися двох основних умов: перша – бути власником картки Monobank, друга – це сервіс для користувачів смартфонів, тобто із комп’ютера скористатися додатком не вдасться. До слова, у згаданих вище установах вартість оплати кожної комунальної послуги становить у середньому 7-10 гривень (в залежності від послуги). Тобто платіж приміром на п’ять позицій може винести додатково зайвих 50 гривень. Monobank дає можливість заощадити ці гроші.

Отримати картку зовсім не складно, розповідає Михайло Шидлівський, адже у Тернополі є декілька пунктів видачі. Крім того Monobank анонсував акцію розповсюдження карток у великих супермаркетах.

Щоб оплатити комунальні послуги в Monobank, потрібно завантажити та увійти в додаток, обрати вкладку Інші платежі на головній сторінці програми, обрати пункт Комуналка та інтернет та добавити адресу, за якою хочете оплатити комунальні послуги, – розповідає Михайло Шидлівський. – Після цього в розділі «Комуналка і інтернет» ваша адреса буде відображатися постійно. Система сама визначить ваші особисті рахунки в більшості комунальних підприємств і відобразить суму поточної заборгованості (якщо така є), а повідомлення про оновлення рахунків будуть приходити кожен місяць. Для оплати комуналки потрібно просто поставити галочки навпроти кожного з платежів і натиснути «Сплатити» внизу екрану, де буде відображатися підсумкова сума платежу. При бажанні можна оплачувати комуналку відразу за кількома адресами.

Щодо поповнення картки Monobank, передбачено також безкоштовні можливості – зробити це можна в терміналах iBox м. Тернополя, або ж перекинути кошти з інших банківських карток.

Оскільки найбільш вразливими верствами населення є пенсіонери, закликаємо тернополян не бути байдужими і допомагати їм із оплатою комунальних послуг. Якщо раніше онлайн оплата допомагала заощадити декілька десятків гривень, то в умовах пандемії коронавірусу, вона допомагає зберегти здоров’я, а то й життя. Оскільки послуга цілком безкоштовна, закликаємо без зайвих затрат часу та ресурсів користувачів смартфонів оплатити не лише свою квартплату, але своїх батьків, бабусь та дідусів, самотніх літніх сусідів тощо.

Тернопіль житлово-комунальний