Тернополяни можуть швидко дізнатися, чи ремонтували їхні будинки і дороги

З кожним роком бюджет Тернополя збільшується. Разом з цим зростають і витрати міста. Яку частину із загальних коштів спрямовують на заміну покрівлі, ремонт вашого будинку чи дороги тепер можна легко побачити на інтерактивній карті.

19 грудня відбулась презентація Інтерактивної карти ремонту житлового фонду та шляхо-мостового господарства, де показано, скільки коштів виділили у Тернополі на той чи інший тип ремонту, а на самій карті можна знайти конкретні точки, де додатково зазначається рік проведення та вартість ремонту, а також назву виконавця. Задля створення цього ресурсу використовували відкриті дані.

«Власне, відкриті дані для міст становлять велику цінність, адже вони допомагають приймати ефективні управлінські рішення у своїй роботі, зокрема це дані про транспорт, ЖКГ, освіту, охорону здоров’я тощо, – зазначає Галина Пастух, заступниця виконавчого директора АЦ «Тексти». – І саме найбільша цінність цих даних – це можливість створювати на основі них електронні сервіси або моніторингові інструменти, як ми створити проект «Ремонти Тернополя», який буде корисний усім мешканцям».

Відкриті дані – не просто ті набори інформації, які легко можна знайти на сайті чи отримати запитом, а ті, що є читабельними для комп’ютерної програми («машиночитними»). Порядок, вимоги та формат даних регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Постановою Кабінету Міністрів України №835.

Карта ремонтів допоможе тернополянам стежити за тим, чи справді виконуються ремонти і чи доцільно використовують їх податки.

«Цей ресурс ми плануємо доповнити інформацією про проведені ремонт об’єктів благоустрою (скверів, парків тощо), заплановані роботи, а також про ті роботи, які виконують на тепломережах, водомережах, або ж які проводять газові служби. Тому будемо доопрацьовувати ці набори даних і, надіємося, на створення на їх основі нових сервісів та інструментів», – розповів заступник міського голови Владислав Стемковський.

«Ми розвиваємо нові сервіси і намагаємося показати людям, що ваші податки, в плані ремонтів, працюють. Ви можете на них подивитися і зробити це в доступній формі. Надіємося, що в майбутньому розробимо для тернополян нові сервіси», – додала Мар’яна Зварич, начальниця відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Тернопільської міської ради.

Тернопіль уже протягом року працює над відкриттям даних. 18 жовтня 2017 року на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затвердили Стратегію відкритих даних на 2017-2018 роки, над створенням якої працювали працівники Тернопільської міської ради, представники Центру громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі та проекту TAPAS – Прозорість і підзвітність у держуправлінні та послугах.

Першим продуктом, який вдалося створити завдяки відкритим даним, – Інтерактивна карта комунального майна міста. Також місто впроваджує власний Портал відкритих даних http://opendata.te.ua/ , який дозволяє розміщати дані про життєдіяльність міста у відкритому, зручному для перегляді та у машиночитному форматі, у тому числі за допомогою АPI.

Відкриті дані – ключ до створення зручних сервісів для тернополян, підвищення відкритості та прозорості місцевої влади.

Центр громадського контролю «ДІЙ!» в Тернополі