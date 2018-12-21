Що розповів тернопільський “Кіборг” Андрій Шараскін канадійцям про українських добровольців (відео)

Нещодавно в Канаді на українській телепрограмі «Контакт» (яка транслюється на національному телеканалі по всій Канаді) телепродюсер Таня Стех, в рамках своїх щотижневих англомовних новин про події в Україні, почала важливу ініціативу. Вона намагається поширити інформацію про діяльність Української Добровольчої Армії та українських добровольців узагалі у процесі протидії російській аґресії.

Ця тема не лише практично невідома в Канаді, навіть серед української діаспори, але про неї створено чимало неправдивих міфів. А оскільки українська діаспора в Канаді (від рядових організацій до міністра закордонних справ Канади, українки за походженням) має великий вплив на допомогу Україні в час війни, передачі Тані Стех намагається об’єктивно висвітлити питання добровольчого руху на ТБ і, серед іншого, пояснити співпрацю добровольців зі Збройними Силами України. Вона підготовляє ці передачі з англомовними вступами і англійськими субтитрами, щоб інформація була доступна також і для не-українців. Про пояснення окремих питань добровольчого руху Таня Стех звернулася до відомого діяча руху родом із Тернополя, колишнього «кіборга» і командира роти УДА, а теперішнього очільника ГО ДІЯ Андрія Шараскіна.