У Тернополі запрацюють камери автофіксації порушень ПДР

У Тернополі розпочали встановлення камер фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Камери встановлюватимуться на чотирьох ділянках за такими адресами:

проспект Злуки 47 Б у напрямку Збаразького шосе та на просп. Злуки 45 у напрямку до вул. Б Лепкого

перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Протасевича

вулиця С. Будного(в напрямку вул. Карпенка

Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками на протязі 4 років.

Також хочемо нагадати, що відповідальність за порушення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів визначається частинами 1 та 4 статті 122 КУпАП.

У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год – передбачено відповідальність у вигляді штрафу у сумі 340 гривень.

У разі перевищення таких обмежень у понад 50 км/год – передбачено штраф у сумі 1700 гривень.

Зауважимо, що на території міста Тернополя максимально допустима швидкість руху транспортних засобів становить 50 км/год.