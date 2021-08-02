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Новини Тернополя 

У Тернополі запрацюють камери автофіксації порушень ПДР

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У Тернополі розпочали встановлення камер фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

Камери встановлюватимуться на чотирьох ділянках за такими адресами:
✔️проспект Злуки 47 Б у напрямку Збаразького шосе та на просп. Злуки 45 у напрямку до вул. Б Лепкого
✔️перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Протасевича
✔️вулиця С. Будного(в напрямку вул. Карпенка
Зазначені місця розташування камер автофіксації обрали через значну кількість виявлених на них порушень швидкісного режиму, які призводили до аварійних ситуацій та ДТП з тяжкими наслідками на протязі 4 років.
Також хочемо нагадати, що відповідальність за порушення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів визначається частинами 1 та 4 статті 122 КУпАП.
У разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год – передбачено відповідальність у вигляді штрафу у сумі 340 гривень.
У разі перевищення таких обмежень у понад 50 км/год – передбачено штраф у сумі 1700 гривень.

Зауважимо, що на території міста Тернополя максимально допустима швидкість руху транспортних засобів становить 50 км/год.

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