Народний синоптик розповів, якою буде погода у вересні

В Україні перший місяць осені буде теплим та сухим, лише під кінець вересня – можливі дощі.



Такий прогноз озвучив народний синоптик Володимир Деркач «ФАКТАМ».



“Правда, в останні дні літа будуть холодні ночі , – каже народний синоптик. – Осінь же трохи помиє дощами і двічі зігріє бабиним літом. Перший місяць осені захопить з кінця серпня помірне тепло вдень і холодні ночі”, – розповів синоптик.



За його словами, уже в середині першої декади потеплішає. Тепло буде і практично всю другою декаду вересня і тільки під кінець температура знизиться. Також можливі короткочасні дощі. Остання десятиденка вересня теж порадує гарною погодою, її можна буде вважати бабиним літом.



“Помірне тепло вдень, прохолодні ночі, але без заморозків, і відсутність дощу – ось таким буде кінець вересня”, – підсумував синоптик Володимир Деркач.

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