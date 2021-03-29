Тернополянин створив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак

Житель Тернополя створив один з найбільших у світі фішингових сервісів для атак на фінансові установи різних країн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік розробив шкідливе програмне забезпечення, спрямоване на вебресурси більше сотні банків і їхніх клієнтів. Воно дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на ресурсах і вводили свої платіжні дані. Надалі їх отримували хакерські угруповання і використовували в злочинних цілях.

«Збиток від протиправної діяльності досягає десятків мільйонів доларів. Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що більше 50% всіх фішингових атак в Австралії у 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією програмних або технічних засобів.