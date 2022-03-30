14:26 | 30.03.2022
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Тернополяни, які уклали контракт на службу у підрозділах територіальної оборони, можуть отримати 20 000 грн

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30 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги громадянам, які проходять військову службу в Збройних Силах України за контрактом.

Так, згідно з рішенням,  грошова допомога буде надаватися:

  • громадянам України, які призвані на військову службу Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до двох військових частин – А7033 та А7170 територіальної оборони з дислокацією в м. Тернополі;
  • уклали контракт на термін не менше одного року;
  • на момент укладення контракту зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.

Для отримання допомоги необхідно подати документи у Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки:

  • заяву;
  • копію паспорта громадянина України (заявника);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;
  • номер особистого рахунку, відкритого в банку для перерахування коштів.

Після подання документів Центр комплектації передає їх в управління соціальної політики Тернопільської міської ради для нарахування та виплати коштів заявнику.

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