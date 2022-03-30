Тернополяни, які уклали контракт на службу у підрозділах територіальної оборони, можуть отримати 20 000 грн
30 березня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до порядку надання одноразової грошової допомоги громадянам, які проходять військову службу в Збройних Силах України за контрактом.
Так, згідно з рішенням, грошова допомога буде надаватися:
- громадянам України, які призвані на військову службу Тернопільським об’єднаним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до двох військових частин – А7033 та А7170 територіальної оборони з дислокацією в м. Тернополі;
- уклали контракт на термін не менше одного року;
- на момент укладення контракту зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади.
Для отримання допомоги необхідно подати документи у Тернопільський об’єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки:
- заяву;
- копію паспорта громадянина України (заявника);
- копію реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника;
- номер особистого рахунку, відкритого в банку для перерахування коштів.
Після подання документів Центр комплектації передає їх в управління соціальної політики Тернопільської міської ради для нарахування та виплати коштів заявнику.