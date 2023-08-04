Тернополянин може сісти на 8 років за тягу до елітного товару

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує жителю Тернополя, який став на кримінальний шлях. Міру покарання йому обере суд.

25-річний зловмисник не втримався, коли помітив на стелажі елітний товар. Він скористався слушною нагодою, коли поруч не було нікого з відвідувачів й тоді непомітно виніс з примішення товар на чималу суму.

Факт скоєння протиправного фіксувала камера відеоспостреження, записи з якої допомогли вийти на слід зловмисника.

Підозрюваний 1998 року народження у скоєному зізнався. В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних протиправних дій.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.