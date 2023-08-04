Лише два священники УПЦ МП з Тернопільщини бажають розриву з Москвою

Лише два священники УПЦ МП з Тернопільщини бажають розриву церковних відносин з Москвою.

Після того, як у ніч на 23 липня російська атака пошкодила Преображенський собор УПЦ МП в Одесі, священники УПЦ московського патріархату звернулися з відкритим листом до керівника церкви митрополита Онуфрія із закликом негайно розірвати зв’язки з Москвою.

Автори звернення вважають, що проблема виникла «у зв’язку з сатанинською агресією Росії проти України та її народу й всебічною підтримкою цієї агресії всією повнотою РПЦ та особисто її настоятелем – патріархом Кірілом». Саме тому священники закликали главу УПЦ МП митрополита Онуфрія розірвати відносини з російською православною церквою: «Ми, священнослужителі УПЦ МП, закликаємо вас ініціювати негайне скликання собору УПЦ, на якому має відбутися реальне, а не ефемерне розірвання з РПЦ. Про цей факт мають бути повідомлені як Помісні Церкви, так і Москва!».

Від Тернопільщини, де за версією офіційних ресурсів зареєстровано понад 100 парафій та 4 монастирі УПЦ МП (один з яких Почаївська Лавра), розрив церковних зв’язків із Москвою підтримали лише 2 священники. Серед підписантів – протоієреї Сергій Балан та Сергій Поліщук. У відкритих джерелах нам так і не вдалося знайти інформації щодо о. Сергія Балана – таке прізвище лише у секретаря Тернопільської єпархії УПЦ МП собору «Віри, Надії, Любові та матері їх Софії» у Тернополі о.Степана Балана. Інший підписант, о.Сергій Поліщук, очолює парафію УПЦ МП у селі Борщівка на Кременеччині та працює викладачем у Почаївській духовній семінарії. У 2022 році о. Сергій Поліщук також підтримав скликання міжнародного церковного трибуналу проти патріарха РПЦ Кирила через підтримку ним військової агресії проти України та проповідування єретичної доктрини «русского міра».

Прикметно, що окремі священники з інших регіонів, які підписалися під відкритим зверненням за церковну незалежність від Москви, вже отримали попередження, а деякі навіть були заборонені у служінні. На офіційному сайті Тернопільської єпархії УПЦ МП реакція на сміливі дії місцевого духовенства поки відсутня.

За Збручем