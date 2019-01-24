Тернополянин прожив 52 роки без основного документа громадянина України
Днями свій перший паспорт отримав тернополянин Вільян. Йому 52-роки і все свідоме життя він прожив без основного документа громадянина України.
Чому так сталося, чоловік однозначно не може відповісти. Часто хворів, тому усі питання, де потрібно було посвідчувати особу, вирішував батько. Коли ж старенького не стало, ці клопоти впали на плечі Вільяна. Відтак йому у такому свідомому віці довелося вчитися самостійно жити і взаємодіяти із державними установами.
Паспорт громадянина України у формі ID-картки чоловікові оформили в Тернопільському міському відділі УДМС, а вручив його начальник Управління міграційної служби в області Ярослав Давибіда.
Як зізнався Вільян, паспорт для нього – це перший крок у нове життя, – повідомляють в УДМС України в Тернопільській області.