Яка школа в Тернополі у новорічні свята була оформлена найоригінальше (Фото)

20 січня 2019 року на Театральному майдані Тернополя відбулося нагородження переможців новорічно-різдвяних конкурсів «Різдвяне диво» та «Феєрія новорічного міста». Переможців відзначено подяками та грошовими винагородами.

Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 із поглибленим вивченням іноземних мов взяла участь у конкурсах «Різдвяне диво» та “Феєрія новорічного міста”, де стала переможцем. У конкурсі “Феєрія новорічного міста” (у номінації “Карнавал прикрас”) посіла І місце за креативний підхід щодо створення святкової атмосфери у місті Тернополі, оригінальне оформлення закладу. У конкурсі «Різдвяне диво» також визнана переможцем.

Шопку підготували учні 3-А класу (кл. керівник Бенцал Н.М.), 7-Б класу (кл. керівник Павловська-Суїнова І.М.).

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