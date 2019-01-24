Вбивцю Олега Ломачинського тернопільські судді відпускають під заставу

Сьогодні відбулась апеляція по обранню запобіжного заходу винуватцю ДТП, скоєного 29 грудня, в якому винуватець події – названий син відставного генерала міліції Федора Бортняка, Перегінець Ярослав Валерійович.

Нагадаємо, за три дні до Нового року 27-річний Олег Ломачинський загинув у ДТП на просп. Злуки в Тернополі. На шаленій швидкості його буквально змела «Тойота RAV4». Удар був такої сили, що Олега відкинуло далеко від місця аварії, на пішохідному переході залишилася лише його шапка…

Про перебіг суду повідомляє ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок.

Адвокатами підсудного було названо ряд причин, чому слід обрати інший запобіжний захід, аніж тримання під вартою, зокрема: на попередньому засіданні (31 грудня) прокурор не довів загрози впливу Перегінця на свідків; у підозрюваного є малолітня дитина та вагітна дружина; відсутні судимості, а також міцні соціальні зв’язки, “Автомайдан” припускає, що акцент саме на зв’язках вітчима підсудного із усією міліцейською свитою).

Також, на думку захисника, підсудному заледве не нагороду потрібно вручити за те, що він не залишив місце ДТП.

Цікаво й те, що однією з причин, чому горе-водія слід відпустити – це вагітна дружина, яка перебуває на стаціонарному лікуванні та хвора мати, за якою потрібно доглядати, хоча на момент судового слухання і дружина, і мати були присутніми в залі.

Результатом апеляційного слухання є нова Ухвала суду, яка визначила запобіжний захід Перегінцю Ярославу “тримання під вартою, строком на 60 діб” із правом внесення застави в розмірі 501 тисяча грн. Отож, сьогодні правосуддя у цій справі вчиняла така палата суддів:

Тиха Ірина Миколаївна – головуюча; http://prosud.info/#/judges/tiha_irina_mikolayivna

Галіян Людмила Євгенівна – суддя-учасник. Відома громадськості, як власниця розкішної приватної нерухомості та неймовірно великими доходами, які відображаються в декларації. У січні 2018 року, проект PROSUD аналізував діяльності та прибутки слуги правосуддя, детальніше тут. http://blog.prosud.info/galiyan_lyudmila_ievgenivna.html

Сарновський Василь Ярославович – суддя-учасник.

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