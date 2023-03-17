Тернополянин втратив гроші на шахрайському сайті-казино

Обіцянка швидких грошей завершилася шахрайством для мешканця Тернополя.

Оголошення про заробіток тернополянин знайшов в одному з телеграм-каналів. Автор посту обіцяв великі прибутки в інтернет-казино. Він зазначив, що витрачати власні гроші не потрібно, бо казино надає кредит на ігри, а у разі успіху виплатить 40% від чистого виграшу. Потерпілий вирішив спробувати і погодився на невеличкий нюанс у грі – сплатити комісію за надані кошти.

Чоловік перейшов за наданим посиланням та сплатив 3 тисячі гривень. На цьому ігри завершилися. Шахрай перестав відповідати на дзвінки переписку теж заблокував. Потерпілий звернувся з заявою про шахрайство до працівників поліції. Слідчі встановлюють усі обставини.

Нагадуємо: не поспішайте переводити власні кошти на невідомі рахунки, в очікуванні швидкого заробітку в букмекерських ставках, онлайн іграх чи інших фінансових інвестиціях . Видаляйте з позначкою “спам” пропозиції від незнайомців про такий заробіток.

Пам’ятайте, що не існує наперед сплачених комісій чи податків, за різні виграші!