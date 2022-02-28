Тероборона – населенню: Не бійтеся – вони бояться вас більше

Тероборона Збройних сил закликала населення до організованого спротиву і розказала алгоритм дій, – про це йдеться в заяві ТО ЗСУ.

На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення.

Тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись із окупантами:

Виставити дозори аби бачити рух колон. Збирати інформацію про напрямок руху і в будь-який спосіб перекривати дорогу. Підірвати мости або заблокувати вантажним транспортом рух. Коли колона зупиниться – закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї. Полонених записувати на відео для деморалізації. Можна вести трансляції в соцмережах для підбадьорення побратимів. Жінкам та підліткам можна розвішувати плакати загрожуючого змісту: “Вас тут чекає тільки смерть” тощо.

Мешканцям нашого краю, аби вступити до ТРО необхідно особисто звернутися до Територіального Центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або за телефоном 063 606 93 58 й обрати підрозділ, посаду та спеціальність для проходження служби у військовому резерві.