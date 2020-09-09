ТНЕУ став Західноукраїнським університетом: що змінилось?

Тернопільський національний економічний університет почав свої історію 54 роки тому. За цей час він тричі змінював свою назву та статус: був інститутом, академією, університетом. Нещодавно навчальний заклад отримав нову назву. Окрім цього у виші обіцяють якісні зміни. Про повний ребрендинг і те, як розпочнеться навчальний рік, читайте далі.

У Західноукраїнському національному університеті готуватимуть багатопрофільних спеціалістів

25 серпня указом Міністерства освіти і науки України Тернопільський національний економічний університет отримав статус класичного і нову назву – Західноукраїнський національний університет. І це початок нової сторінки в історії закладу. Ректор вишу Андрій Крисоватий переконаний, що статус класичного дасть більше можливостей для розвитку університету. Також це дозволить залучати більше студентів з усіх куточків нашої країни.

– Економічні спеціальності в структурі підготовки фахівців нашого університету становлять 23%. Ми за змістовним наповненням організації навчального процесу вже давно не економічний вуз. Саме тому постало питання про зміну статусу на класичний університет. Це не просто вивіска, це – повний ребрендинг, виходячи із тих умов, які сьогодні диктує час. Ми даємо усвідомити нашому студенту, що він не просто буде навчатися тут для того, аби класно провести кілька років. Він повинен отримати той фах, який після закінчення студентських лав дасть можливості прямо входити в реальне життя, – розповів Андрій Крисоватий.

У виші вже роками діють факультет комп’ютерних та інформаційних технологій, юридичний, вивчають напрямки соціального забезпечення. Тут готують фахівців із 16 спеціальностей і планують відкривати нові, сучасні, яких потребують роботодавці. У навчальному закладі – більше 25 тисяч студентів. Свої представництва університет має у Хмельницькому, Луцьку, Самборі, Сваляві, Кам’янець-Подільську, а також за кордоном – у США, Вірменії, Греції.

У Західноукраїнському національному університеті переконані, що Тернопіль заслуговує на формування елітного класичного університету, який стане центром наукової думки західної України. Також слід додати, що й сам навчальний заклад і його працівники мають визнання не лише на місцевому рівні, а й на загальнонаціональному.

– Заклади вищої освіти вже перетворюються на центри наукової думки, які є основою для всіх трансформацій. Назва «Західноукраїнський національний університет «Тернопіль» буде популяризувати місто. У такий спосіб ми хочемо показати, що воно стає центром Західної України в плані наукової еліти. Я пишаюся тим, що за підтримки місцевої влади Тернопіль став студентською столицею. Без сумніву, це заслуга кожного із нас, наших університетів: ТНПУ, ТНТУ, ТНМУ і, звісно, ТНЕУ. Ми – студентська столиця, але разом із тим повинні йти далі, стати елітним науковим центром Західної України. За останні 5 років науковці нашого університету були серед розробників бюджетного кодексу, новітнього податкового кодексу, політики децентралізації. На основі наших наукових розробок в Україні проводяться реформи, а тому такі науковці мають мати визнання не просто місцевого значення, а й загальнонаціонального, – каже Андрій Крисоватий.

Також у виші на базі новоствореного Інституту креативних студій хочуть готувати багатопрофільних фахівців.

– До мене приходять роботодавці і кажуть, що їм замало просто бухгалтера. Вони потребують такого фахівця, який би добре знав не лише економіку, а й право та комп’ютерні науки. На новій платформі ми будемо робити все для того, аби студент міг навчатися одразу на різних факультетах і мав можливості вибору тих спеціальностей, які диктує йому ринок праці. Плануємо зробити пропозицію МОН, щоби ми мали можливість перезараховувати ті чи інші дисципліни в контексті набуття кредитів, щоби студент міг отримати три дипломи в стінах одного університету, – розповів ректор.

У новому навчальному році у ВУЗі з’явиться новий соціально-гуманітарний факультет та Інститут біоресурсів та природокористування. Тепер там вивчатимуть агробізнес, агроінженерію, біоінженерію. Адже новітні вимоги диктують зміни у підготовці класичних спеціальностей, і студентам потрібно давати нові знання та можливості.

Також керманич вишу впевнений, що Тернопіль має стати науковим центром Західної України і саме сюди мають приїжджати здобувати освіту студенти з усіх регіонів.

Як буде проходити навчання в умовах карантину

В університеті вже готуються до початку навчального року в новому статусі. Кажуть, у всіх аудиторіях є сучасне обладнання, яке зробить процес навчання доступним кожному, а особливо в період епідемії. Кожному з підрозділів університету напередодні нового навчального року роздали спеціальні медичні набори та щитки, щоби зробити навчання безпечним. Також на базі вишу діє загін волонтерів, які будуть допомагати першокурсникам інтегруватися в навчальний процес.

Для того, аби забезпечити соціальне дистанціювання в навчальних аудиторіях, де раніше «гризли» граніт науки 200 студентів, з 1 вересня буде не більше 20. Також у навчальних корпусах розмістили спеціальні наліпки на підлозі, які вказують напрямок руху. Це зроблено для того, аби студенти не зіштовхувалися між собою. Також переглянули і розклад – відтепер пари триватимуть по від 60 до 120 хв., перерви також будуть різнитися. Навчання проходитиме в три зміни, це зроблено для того, щоби не створювати натовпу у стінах навчального закладу.

Андрій Крисоватий переконаний, що зберегти можливість офлайн-навчання вкрай важливо, адже багато інформації студенти беруть власне від викладача, так би мовити «очі в очі». Якщо ж охочий до знань захворів чи почувається зле, є можливість долучитися до лекції в режимі реального часу. Новітня система відео-зв’язку встановлена в 4-х аудиторіях і дозволяє навіть ставити запитання викладачу.

Також у виші з’явилися спеціальні лікарські пункти. Там студенти зможуть пройти фізпроцедури або отримати, в разі необхідності, невідкладну допомогу.

Вікторія Ушакова



