На Тернопільщині 124 тис. земельних ділянок зареєстровано в режимі онлайн

На сьогодні у Тернопільській області сертифіковані інженери-землевпорядники, завдяки електронному сервісу подали на реєстрацію у Державний земельний кадастр понад 124 тис. земельних ділянок, з них цього року 52 040.

Реєстрацію послуги фахівці здійснюють в онлайн-режимі через e.land.gov.ua. Такий сервіс заощаджує час та зусилля громадян, робить процес реєстрації прозорим, усуває суб’єктивні фактори під час реєстрації земельної ділянки.

Лідерами серед районів Тернопільської області, де найбільше ділянок зареєстровано за допомогою електронного сервісу, є Гусятинський (5 481), Збаразький (4 850 ) та Козівський (4 626).

Сформовані витяги громадяни отримують у Центрах надання адміністративних послуг, які обрали під час їх замовлення.

Довідково

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАП на офіційному сайті Держгеокадастру.