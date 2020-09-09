Триста двадцять огірків у літровій банці законсервував Петро Рижий з Шумська

Саме такий власний рекорд встановив шумчанин Петро Рижий.

Він помістив у літрову баночку 320 корнішончиків. А щоб достеменно зафіксувати таке досягнення, покликав за свідка сусіда. Зробив відповідний запис на папері і приклеїв його до посуду.

До речі, така ідея спадає йому на думку не вперше. Минулого року шумчанин законсервував у літровій банці 211 огірочків, у позаминулому – 143.

Що ж, сподіваємося, що у 2021-ому чоловік поб’є власний рекорд.

Паращинець Мар’яна

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