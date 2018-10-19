ТНЕУ офіційно внесли у реєстр підготовчих центрів з вивчення англійської мови

У вересні 2018 року Тернопільський національний економічний університет офіційно внесли у реєстр підготовчих центрів з вивчення англійської мови (Cambridge English Language Assessment). Це дає право Навчально-науковому центру з вивчення іноземних мов ТНЕУ готувати усіх бажаючих до складання міжнародних екзаменів (Cambridge English), зокрема: First Certificate in English) на рівень В2 та PET (Preliminary English Test) на рівень В1.

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