Це вже справа честі поліцейських довести слідство до суду, – радник Авакова про побиття Баштою поліцейських

Радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Михайло Аваков вважає, що тепер справу Олександра Башти, який побив тернопільських поліцейських, обов’язково треба довести до суду.

Це вже справа честі, – пише радник в мережі Фейсбук. – Незважаючи на статус, політичну приналежність порушника чи фізичних вад. В Америці за такі дії особа просто отримала б кулю в голову. Чи могли б поліцейські примінити силу в цьому випадку? На жаль, згідно чинного законодавства, ні, і він про це знав. Говорити про мораль і якусь жаль до інваліда – хама, думаю, не має змісту.

Нагадаємо, вчора Олександр Башта побив двох поліцейських, які вже за меддопомогою звернулися до лікарні. У патрульного закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій нижньої щелепи. У дівчини-поліцейського закрита черепно-мозкова травма, забій м’яких тканин волосистих частин голови та струс.

Вирішується питання про внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті – виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. На місці події працює слідчо-оперативна група.