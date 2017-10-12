Центр зайнятості запрошує тернополян в… Ізраїль
Тернопільським міськрайонним центром зайнятості проводиться активна робота щодо тимчасового працевлаштування кваліфікованих працівників на ринку праці Держави Ізраїль. Така можливість надана українським громадянам в рамках міждержавної двосторонньої Угоди, укладеної між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль про тимчасове працевлаштування українських працівників в окремих галузях на ринку праці Держави Ізраїль. Завдяки ратифікуванню даної угоди декілька тернополян стали кандидатами на працевлаштування в Ізраїль.
Відповідно до Угоди визначено 4 сфери для працевлаштування висококваліфікованих українських фахівців в Ізраїлі:
- опалубник – будівельні роботи (промислове будівництво, обробка деревини), обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
- арматурник – робота з металом, обов’язковим є вміння читати плани будівництва;
- лицювальник – плиточник (покриття стін та підлоги керамічною плиткою);
- штукатур (штукатурні роботи).
Основні вимоги до кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
- володіння професійними навиками зайнятості, досвідом і високим рівнем здібностей в одній або декількох з визначених професій: опалубник, арматурник, лицювальник-плиточник або штукатур;
- є громадянином України;
- вік 25-50 років (на дату подачі заяви до центру зайнятості);
- ніколи раніше не працював в Ізраїлі;
- не має родичів першої лінії (батько/мати, дружина/чоловік, діти), які проживають чи працюють в Ізраїлі, крім рідних братів та сестер;
- не має судимості;
- має бути фізично та психологічно придатним до інтенсивної фізичної праці в будівельній галузі у відповідних кліматичних умовах, включаючи роботу на висоті та переміщення важких предметів.
Документи, що подаються заявником для включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі:
- документ, який посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- облікова картка платника податків
та копії цих документів.
Кандидат на працевлаштування подає заяву про включення його до Реєстру кандидатів на працевлаштування в Ізраїлі до базового центру зайнятості по місцю проживання.
Для більш детальної інформації, будь-ласка, звертайтесь у Тернопільський міськрайонний центр зайнятості за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 1 б, Будинок праці, каб.№105, №303, тел. 52-89-30, 52-48-86