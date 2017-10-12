Розбещувач дитини з Теребовлянщини отримав 6 років тюрми

Вироком суду жителя Теребовлянського району засуджено на шість років позбавлення волі за скоєння злочину, скоєного проти статевої недоторканності 11-річної дівчинки.

Чоловіка визнано винним у тому, що він вчиняв розпусні дії з 11-річною дочкою свого товариша. Це трапилося в червні минулого року. Дівчинка про те, що з нею сталося, спочатку сказала подружці, а та – тату і мамі потерпілої. Після цього за справу взялися правоохоронці.

У судовому засіданні суд повністю підтримав принципову позицію державного обвинувача та призначив підсудному за вчинений злочин 6 років за гратами. Вирок вступив у законну силу.