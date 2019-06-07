Будівництво на вул. Веселій у Тернополі виявилось обманом

Тотальний обман, безкарність та вседозволеність в основі схем міських чиновників.

Будівництво на вул. Веселій,7 у Тернополі виявилось обманом який поширює офіційний веб-сайт Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Мешканці багатоквартирного житлового будинку по вул. Весела,7 та власники сусідніх земельних ділянок шоковані тим, що «підприємливими» чиновниками команди Надала, до обману громади залучено навіть центральний орган виконавчої влади. Державна інспекція у своїй інформації, про розпочате підрядником ТОВ “ПРОФ-ТЕР БУД” будівництво житлового будинку з приміщеннями громадського призначення, посилається на витяг з реєстру прав власності. Але реєстр прав власності свідчить, що ця ділянка насправді належить мешканцям багатоквартирного будинку що існує (витяг додається).

Ми уже писали про невеселу ситуацію на вул. Веселій. https://www.facebook.com/ternopil.demalliance/posts/2143896735699384?__tn__=K-R

Тепер ці події обросли новими фактами зловмисних дій команди міського голови, залучивши ще й чиновників з Державної архітектурно-будівельної інспекції України, які схоже діють в інтересах збагачення окремих осіб, для завдання максимальних збитків не тільки власникам земельних ділянок довкола будівництва, а й з намірами понишпорити в бюджеті громади Тернополя. Причому у пересічних тернополян та фахівців немає сумнівів, що проводиться будівництво багатоквартирного житлового будинку, а не індивідуального (одноквартирного), про що громаду хочуть переконати підлі лиходії. Про це свідчать не тільки оголошення про продаж кількох квартир в (одноквартирному будинку?!), а й технічні умови з розрахунку проживання в одній квартирі понад 20 чоловік! Команда міського голови, відповідаючи на численні скарги мешканців знущається з громади, і майже рік покриває усі порушення Законів України, зокрема істотні та небезпечні для життя людей порушення будівельних норм, перевіряючи один одного, і самі себе, маючи на меті, за будь-яких умов продовжувати це самочинне будівництво. (ст. 376 Цивільного кодексу України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print).

Однак, намагання нас обманути легко викрити за допомогою інформаційно-аналітичної системи пошуку й обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL». З бази системи стало відомо про проведення планових перевірок, але уже непідконтрольних міському голові органів, у результатах яких виявилось, що люди у своїх скаргах, мали рацію й для безпеки мешканців цього будинку та сусідніх будинків необхідно дотриматись протипожежних віддалей, що робить узаконення розпочатого будівництва на наданій земельній ділянці неможливим.

https://inspections.gov.ua/inspection/view…

Команда голови, мабуть зрозумівши, що увесь обман Бесаги з наміром збудувати на цій ділянці придатний для проживання людей безпечний багатоквартирний житловий будинок, без захоплення сусідніх ділянок, зазнав краху і розпочала компанію з поширення неправдивої інформації. З однієї сторони, щоб заспокоїти обманутих покупців квартир у новобудові, з іншої щоб максимально знецінити вартість сусідніх ділянок.

Не вдалось приховати зловмисникам і те, що підрядна організація, ТОВ “ПРОФ-ТЕР БУД” проводила господарську діяльність з порушенням умов ліцензування, з ризиком настання аварій, робіт неналежної якості, смертей, майнових збитків, шкоди навколишньому середовищу і навіть збитків що вплинуть на національну безпеку держави. https://inspections.gov.ua/inspection/view… Хоча про це з самого початку будівництва писали мешканці сусідніх будинків, подавались заяви в різні інстанції, але ні поліція ні підконтрольний голові відділ Державної архітектурно-будівельної інспекції нічого не виявляли?!!! Як бачимо з останніх подій така безкарність та безпечність в нашій державі УЖЕ ВБИВАЄ ЛЮДЕЙ!

Мешканці багатоквартирного житлового будинку по вул. Весела,7 наголошують тернополянам, що інформація про роботи з влаштування бетонного каркаса житлового будинку №7 за адресою вул. Весела https://rada.te.ua/…/rishennya-vikonavchogo-komi…/29419.html є черговим обманом у цій справі і вимагають від Тернопільської міської ради:

• негайно поширити спростування неправдивої інформації;

• зупинити самочинне будівництво (з істотними порушеннями будівельних норм і правил) яке ведеться поряд;

• провести відповідно до вимог зонінгу м. Тернополя обов’язкові громадські слухання щодо наміру будівництва приміщень громадського призначення у зоні Ж-1;

• забезпечити відповідну протипожежну віддаль 8 м від господарських будівель сусідньої ділянки, що підтверджено перевіркою ДСНС, та 10 м від гаража сусідньої ділянки згідно з вимогами державних будівельних норм, або прийняти рішення про знесення самочинного будівництва у разі неможливості дотримання норм;

• Державній архітектурно-будівельній інспекції на офіційному веб-сайті припинити поширення неправдивої інформації щодо будівництва за адресою м. Тернопіль вул. Весела,7;

• осіб винних у поширенні неправдивої інформації та у порушенні будівельних норм, містобудівного законодавства, цивільного кодексу України притягнути до відповідальності згідно з законодавством.

Це одне із десятків викриттів ГО «ДемАльянс Тернопільщини» обману громади командою С.В. Надала. Саме через такі дії голови та його чиновників, місто щодня втрачає будь-які перспективи розвитку, а люди своє майно.

Тернополянам пропонуємо бути пильними, не замикатись самим із проблемами, які створює команда цього голови, а викривати їх, не боятись звертатись за підтримкою до громадського сектору, у суди, поліцію, антикорупційні органи, гуртуватись усій громаді Тернополя щоб зупинити та зруйнувати ці корупційні схеми ненажерливих місцевих пройдисвітів, захистити, зберегти та зробити кращим наше місто для себе та майбутніх поколінь Українців.

ДемАльянс Тернопіль