У Байківцях запрацювало своє таксі

Повноцінно запрацювало відділення «Служба «Соціальне таксі» територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Байковецької сільської ради.

Можливість організації такої роботи виникла внаслідок рішення керівництва та депутатського корпусу Байковецької сільської ради про доцільність запровадження такої послуги, злагодженої співпраці представників Терцентру з Міністерством соціальної політики України.

Сьогодні здійснено перший маршрутний виїзд для довезення потребуючих громадян до лікарні та реабілітаційного центру.

По транспортну послугу відділення «Служба «Соціальне таксі» мають право звернутися:

– особи з інвалідністю та особи, що представляють їхні інтереси,

– сім’ї та особи, що перебувають на соціальному супроводі та обслуговуванні нашої установи,

– жителі громади з обмеженими фізичними можливостями, які не можуть самостійно пересуватися, та інші.

Заявки для отримання послуги подаються за номером телефону 40-40-43 зі стаціонарного та 0948404043 з мобільного згідно тарифу вашого оператора мінімум за добу до часу її надання.

Обв’язковою умовою при перевезенні пасажирів до місця призначення є наявність супроводжуючої особи разом з подорожнім. Пріоритет матимуть доведення людей до медичних закладів.

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