Суд визнав незаконну бездіяльність слідчого на Тернопільщині

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області задовольнив частково скаргу на бездіяльність слідчого.

Світлана Д. звернулася до слідчого судді Монастириського районного суду Тернопільської області зі скаргою в якій заявила дві вимоги, а саме:

– визнати незаконною бездіяльність посадових осіб Монастириського ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

– скасувати постанову слідчого від 30.11.2016 року про закриття кримінального провадження №12015210140000177 від 04.11.2015 року.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, вислухавши учасників провадження, слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області дійшов висновку, щодо задоволення першої вимоги поданої скарги.

В задоволенні другої вимоги скарги відмовлено, оскільки зі скаргою на постанову слідчого про закриття кримінального провадження може звернутися лише особа, що ініціювала внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому Світлана Д. позбавлена такої можливості, так як ініціатором внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 389 КК України, провадження за яким згодом було закрите була інша особа.

Одночасно повідомляємо, що з повним текстом ухвали суду від 04.02.2019 року № 603/91/16-к можна ознайомитись в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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