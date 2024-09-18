Зірка “Ліги сміху” та тернопільський депутат Гевко розкрив свої заробітки під час війни та приголомшив сумою витрат
Зірка “Ліги сміху”, популярний шоумен Віктор Гевко, який нещодавно розповів ТСН про свою зарплату депутата, розкрив заробітки під час війни та назвав суму витрат.
Дохід гумористові приносять ведення різних подій, а також виступи з командою КВК “V.I.P Тернопіль”. Загалом, заробіток, звичайно, нестабільний та щомісяця може бути різним. Утім, у середньому Віктору Гевку вдається заробити від 5 тисяч доларів.
“Буває по-різному. Якби ти зателефонував до мене і сказав, що треба через три дні виступити чи щось провести – ми можемо домовитись набагато дешевше. Військовим також я роблю знижку. Ми можемо зустрітися на вашому святі і за тисячу доларів, треба, щоб так склались обставини. Але в цьому плані я доволі гнучкий. Заздалегідь – це дорожче. У середньому заробіток на місяць становить від 5 тисяч доларів”, – розповів гуморист в інтерв’ю Славі Дьоміну.
Віктор Гевко щомісяця витрачає не всі зароблені гроші, а зазвичай лише 2 тисячі доларів. Кошти йдуть на комунальні послуги, авто та інші речі першої потреби. Решту грошей шоумен відкладає. Віктор Гевко намагається інвестувати в бізнес, у команду “V.I.P Тернопіль”. Тим часом дружина коміка мріє, аби вони побудували приватний будинок.
“Витрачаю багато. Квартира, комуналка, машини, заправити машини. Такі повсякденні витрати, десь 2 тисячі доларів. Дружина хоче будинок, але я за те, щоб вкладати, інвестувати в якийсь бізнес, у “V.I.P Тернопіль”, в себе, в інші проєкти”, – поділився шоумен.