У суботу, 24 грудня, на території Львівської області у Дністер потрапили нафтопродукти, які спричинили забруднення річки, яка протікає через Івано-Франківську та Тернопільську область.

Фахівцями лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів проведено дослідження проб води. В результаті встановлено, що концентрація нафтопродуктів перевищує допустимі норми у місці забору.

З метою реагування, 24 грудня фахівці РОВР у Тернопільській області виїхали на ділянку річки Дністер на межі Івано-Франківської та Тернопільської областей для обстеження. Відібрано проби води для визначення вмісту нафтопродуктів. Результатами досліджень встановлено незначне перевищення гранично допустимої концентрації. Вміст розчиненого у воді кисню в межах норми.

26 грудня фахівці лабораторії моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Тернопільській області виїхали на ділянку річки Дністер південній частині Тернопільської області для обстеження. Відібрано проби води для визначення вмісту нафтопродуктів. У результаті дослідження встановлено, що вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимі концентрації, а вміст розчиненого у воді кисню в межах норми.

Фахівці РОВР у Тернопільській області будуть здійснювати повторні відбори проб з метою постійного моніторингу та контролю за ситуацією, пов’язаною із забрудненням нафтопродуктами річки Дністер. У випадку погіршення ситуації РОВР у Тернопільській області інформуватиме населення.